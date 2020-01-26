"كنا بنهزر".. إخلاء سبيل المتهمين بمحاولة إشعال النار في متحدي إعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل شخصين، متهمين في واقعة التنمر على أحد الأشخاص، من متحدي الإعاقة، ومحاولة إشعال النار في وجهه، بمنطقة الوراق.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة بدافع "الهزار"، من خلال استيقافه وتهديده وإشعال أحدهما النيران في وجهه باستخدام "قداحة" وعبوة مبيدات حشرية، وقيام الأخير بتصوير الواقعة عبر هاتفه المحمول.

البداية عندما ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على عاطلين أشعلا النار في وجه شخص من متحدي الإعاقة.

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تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا من المجني عليه، وكان مصابا بحروق بالرقبة، بتضرره من شخصين أوقفاه، وهدداه وأشعل أحدهما النيران في وجهه باستخدام عبوة مبيدات حشرية، وصوَّر الثاني الواقعة بهاتفه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، من ضبط المتهمين وبحوزتهما الهاتف الذي يحوي الفيديو المُشار إليه، وعللا فعلتهما "كنا بنهزر".

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.