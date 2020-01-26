بالصور- نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد شركة النقل الجماعي في مركز الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، موقع إحدى شركات النقل الجماعي بمركز الداخلة، وذلك خلال جولتها بقرية القصر، للاطمئنان على جودة خدمة النقل المقدمة للمواطنين

وتقدم الشرطة خدماتها للمواطنين، والتي تشمل خطوط سير تربط قرى المركز بمحافظتي القاهرة وأسيوط.

كما تفقدت نائب المحافظ، أتوبيسات الشركة ومدى توافر عوامل الراحة والأمان بها لخدمة المسافرين من أهالي المركز.