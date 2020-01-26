كيف تكافح الحكومة الصينية فيروس كورونا؟

كشفت ممرضة صينية تشارك في علاج المصابين بفيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية والتى تعد البؤرة الرئيسية لتفشى فيروس كورونا الجديد أن 90 ألف شخص قد أصيبوا بالفعل بالفيروس التاجي في الصين وهو أكثر بكثير من الرقم البالغ 1975 الذي أعلنه المسؤولون الحكوميون.

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في سياق متصل اعتراف الرئيس الصيني شي جين بينج بأن "الوضع الخطير" مع تسارع فيروس كورونا القاتل، ونوضح إليكم كيف حاولت الصين الشعبية مكافحة هذا الفيروس: -

- المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد "2019-إن.سي.أو.في".

المركز عزل الفيروس، ويقوم حاليًا بتحديد سلالته، مشيرا إلى أنه يعمل أيضا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

- كما نشرت السلطات الصينية، أطباء عسكريين وأغلقت المزيد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع ظهور تقارير عن وجود مستشفيات في مركز تفشي المرض تكافح لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى.

- وأرسل جيش التحرير الشعبي الصيني 450 من الموظفين الطبيين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم خبرة في مكافحة الأوبئة الفيروسية، إلى ووهان للمساعدة في المستشفيات المحلية،

وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.

- صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أكدت أن المراكز الصحية في ووهان تكافح من أجل علاج المئات من المرضى، مع إبعاد الكثير منهم عن المستشفيات المكتظة بالمرضى الذين يرقدون في ممرات مكتظة.

كيف انتشر المرض في 11 دولة؟

البداية كانت في الصين، حيث تم الإعلان عن إصابة نحو 1400 شخص، توفي من بينهم 41، بحسب آخر حصيلة رسمية مساء السبت، من مدينة لآخري انتقل الفيرس، حيث تم تسجيل خمس حالات في هونج كونج بعضهم عاد من زيارة مدينة «ووهان» المركز الأساسي لانتشار المرض.

بداية انتقال المرض خارج الصين، كانت إلى تايلاند التي تعتبر أول بلد خارج الصين تعلن الإصابة بالمرض، وكانت لحالة سيدة عائدة من زيارة إلى «ووهان» الصينية.

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البلد الثاني كانت أستراليا التي سجلت وجود أربع حالات، الشخص الأول التقط العدوى من رجل وصل إلى ملبورن آتيا من «ووهان» قبل أسبوع من ذلك، أما البقية فزاروا بدورهم الصين.

البلد الثالث، فرنسا، تم الإعلان عن ثلاث حالات،

هي الأولى في أوروبا، أحدهم في بوردو والآخران في باريس وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

البلد الرابع، اليابان، كانت الحالة الأولى سجّلت لرجل في الثلاثين من العمر، دخل إلى المستشفى بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى.

البلد الخامس، ماليزيا، حيث تم الإعلان عن ثلاث حالات،

تخص ثلاث صينيين من ووهان، بينهم امرأة تبلغ 66 عاماً وشابان وصلا قبل يومين عبر سنغافورة.

البلد السادس، تايوان، فكانت الحالة الأولى التي سجّلت لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان وكانت تعاني من الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

البلد السابع، الولايات المتحدة، أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة «ووهان» وعاد منها إلى مستشفى وكان الرجل اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ بعد ظهور أعراض عليه.

البلد الثامن، كوريا الجنوبية، أول إصابة كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول على متن طائرة آتية من ووهان، كما تم تسجيل إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في ووهان.

البلد التاسعة فيتنام؛ حيث دخل صينيان إلى المستشفى، إحدهما لرجل وصل من ووهان وابنه الذي يسكن في "هو-شي-منه" وتلقى العدوى، بحسب ما اعلنت السلطات هناك.

البلد العاشرة كانت النيبال، حيث جرى الإعلان عن أول حالة لدى طالب عاد في 9 من شهر يناير من الصين.

البلد الحادية عشر، سنغافورة، فتم الإعلان عن الإصابة الأولى التي تعرّض لها رجل يبلغ 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من «ووهان» وهو يعاني من الحرارة والسعال، وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عامًا.