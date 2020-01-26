رئيس الوزراء الكازاخي يأمر بتعليق المرور العابر للركاب الصينين دون تأشيرة

أعلن المكتب الإعلامي الخاص برئاسة الوزراء الكازاخية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الكازاخي عسكر مامين أصدر أوامر لحكومته لإتخاذ الإجراءات لتعليق المرور العابر للركاب الصينين دون تأشيرات خلال ال 72 ساعة المقبلة وسط مخاوف من انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا عسكر مامين.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن عسكر مامين أمر بتوقف الرحلات الأعمال

للصين واوصى أيضا بالامتناع عن الرحلات الخاصة والسياحية.

ودعا رئيس الوزراء الكازاخي القنصلية الكازاخية ومحلقاتها بتوفير الخدامات للمواطنين الكازاخين المتواجدين حاليا في الصين، مطالبا في حال تطلب الأمر ان يتم إجلاء الطلاب الكازاخين والطلاب من الجنسيات الاخرى المتواجدين في مدينة ووهان شرق الصين.

وكان قد تم حظر مدينة ووهان الصينية المنكوبة بالفيروس والتي تم إغلاقها بالفعل، وحل ذلك الوباء في عدة دول منها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة وماكاو وفيتنام ونيبال وفرنسا وأستراليا وعلى الرغم من انتشاره تقريبا في جميع قارات العالم إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه من المبكر جدًا اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولى .