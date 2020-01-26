الجيش الليبي يحكم سيطرته على مناطق جديدة غرب سرت

أعلن الجيش الوطني الليبي إحكام سيطرته اليوم الأحد على منطقة زمزم وأبو قرين غرب سرت وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .



وقال الجيش، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية إنه

بعد هروب الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق مازال التقدم مستمرا نحو هدف المنشود وهو تحرير طرابلس، مشيرا إلى أن هناك دولا ترسل أسلحة متقدمة ومدرعات ومقاتلين أجانب إلى ليبيا.



يأتي ذلك فيما نددت الأمم المتحدة ب "انتهاكات صارخة مستمرة" من جانب عدة دول لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وذلك عكس تعهدات قطعتها هذه الدول الأسبوع الماضي في مؤتمر دولي ببرلين.