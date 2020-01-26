قرار اسرائيلي يسمح بسفر مواطنيها إلي السعودية

أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن وزير الداخلية الإسرائيلي يوقع مرسوما يسمح لمواطنيه بالسفر للسعودية في رحلة دينية أو عمل طالما حصلوا على تأشيرة من المملكة، وفقاً لسبوتنك.
وقالت القناة "13" في التليفزيون الإسرائيلي، اليوم الأحد، "وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي يوقع مرسوماً يسمح للإسرائيليين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية في رحلة دينية أو عمل طالما حصلوا على تأشيرة من المملكة العربية السعودية".
وقالت القناة "هذا هو إضفاء للطابع الرسمي على واقع السنوات القليلة الماضية".
وقالت القناة العبرية إن قرار درعي جاء بعد التشاور مع مسؤولي الدفاع ووزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي وغيرهم من المسؤولين المعنيين.
وأضافت "سيكون دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى المملكة أمرًا ممكنًا في حالتين -للعبادة الدينية أثناء موسم الحج ولموظفي العمارة، وللمشاركة في اجتماعات العمل أو لطلب الاستثمار، وذلك لمدة تصل إلى تسعة أيام. هذا شريطة أن يكون مقدم الطلب قد رتب دخوله إلى المملكةالعربية السعودية ويحمل دعوة من مسؤول".
وكتب الصحفي الإسرائيلي شمعون آران على حسابه على "تويتر": "أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن وزير الداخلية الإسرائيلي يوقع مرسوما يسمح لمواطنيه بالسفر للسعودية في رحلة دينية أو عمل طالما حصلوا على تأشيرة من المملكة".
وقال آرن في تعليقه على القرار إنه "تطور تاريخي في علاقات إسرائيل والسعودية".
وأشار الصحفي الإسرائيلي إلى أن وزير الداخلية "وقع لأول مرة أمرا يسمح لمواطنين إسرائيليين بزيارة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، ولعقد لقاءات عمل اقتصادية إذا توفرت دعوة من جهة سعودية رسمية دون وجود معارضة من جهة أخرى القيام بالزيارة".
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