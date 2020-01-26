باريس تلغي احتفالات العام الصيني الجديد بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت آن إيد الجو عمدة العاصمة الفرنسية إلغاء الاحتفالات الخاصة بالعام الصيني الجديد في باريس ؛ وذلك بعد لقاء جمع البعض من أبناء الجالية الصينية ومسئولين محليين وطالبوا بأنفسهم بإلغاء الفعالية من أجل الصالح العام للمواطنين ومنعا لوجود مناخ خصب لنقل أي عدوى من فيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأحد، أن

الجهات والمنظمات المسئولة عن احتفالات بداية العام الصيني الجديد في باريس أعلنت أنها تقف خلف قرار إلغاء الحدث ، إذ التقى ممثلو الجمعيات الصينية في وقت سابق اليوم في مقر جمعية السكان الصينيين في فرنسا ؛ وذلك لبحث سبل مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد القاتل من أجل تجنب كل المخاطر.



وكان المدير العام للصحة بفرنسا جيروم سالومون قد أعلن عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس "كورونا" في فرنسا وأنه تم إطلاق صفحة على موقع الإنترنت لمتابعة الأحداث المتعلقة بهذا الفيروس بشكل رسمي..مؤكدا أن حالة الـ3 مواطنين الفرنسيين الذين تم كشف إصابتهم بفيروس كورونا "جيدة جدا".



وأعلن المدير الصحي أنه سيتم إنشاء فريق استقبال طبي في مطار رواسي شارل ديجول بداية من اليوم لرعاية المسافرين وفحص أولئك القادمين من الصين حيث انتشر الفيروس القاتل.