أكدت أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لجنوب ووسط آسيا استعداد بلادها تقديم الدعم لباكستان من أجل الإيفاء بالتزاماتها المالية بموجب مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت وليز، في تصريحات لوسائل إعلام بواشنطن حول رحلتها الأخيرة لباكستان، نقلتها صحيفة (إكسبرس تربيون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد "لقد سررنا لرؤية باكستان تحرز تقدما إزاء الإيفاء بالتزامات مجموعة (فاتف)".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تشجع إسلام آباد على العمل مع مجموعة (فاتف) والمجتمع الدولي من أجل الوفاء الكامل بالتزامات خطة عمل مجموعة (فاتف)، لافتة إلى أنه إن لم تلب باكستان التزامات (فاتف)، فيسكون الأمر مدمرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد وقدرتها على جذب المستثمرين.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسية أمريكية: مستعدون لدعم باكستان للوفاء بالتزاماتها المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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