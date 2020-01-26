ولي العهد البحريني: نسعى لتوطيد التعاون مع السعودية في جميع القطاعات

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين اليوم، الأحد، أن بلاده تسعى دائمًا إلى توطيد التعاون مع المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال ولي العهد خلال لقائه سفير السعودية لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الأحد إن الروابط المتينة بين البحرين والسعودية تجسد مدى عمق أواصر المحبة والمصير

المشترك، وهو ما أكدته المواقف الداعمة والمشرفة بما يخدم الرؤى المشتركة بينهما..مشيرًا أن بلاده تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مسار العلاقات الثنائية، وما أثمر عنها من تعاون في قطاعات اقتصادية واستثمارية حيوية.



ولفت ولي العهد البحريني إلى الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال البحريني السعودي في مدَّ جسور التواصل الاقتصادي والتجاري المشترك نحو

مزيد من العمل والتنسيق بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين المملكتين، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للتنمية، والعمل على استقطاب الاستثمارات التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.



وأشار إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة مع السعودية في جميع المجالات والدفع بها نحو أفق أرحب في ضوء ما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من تميَّز وتقدم على كافة المستويات، واستمرارية العمل لفتح المزيد من الفرص النوعية بما يصب في صالح الوطن والمواطن .. مؤكدًا أهمية تعاون القطاعين الخاص في البلدين وفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية لتحقيق النجاح للجميع.

