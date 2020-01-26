الجيش السوري يسيطر على عدة بلدات في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأحد، إن الجيش السوري سيطر على عدة بلدات في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، وسط حملة استأنفها الرئيس السوري بشار الأسد لاستعادة السيطرة على آخر معقل للمعارضة المسلحة في البلاد.

وأضاف المرصد أن ست بلدات في ريف إدلب أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويواصل الجيش السوري التقدم لعمق المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله «أعمال الجيش لن تختزل بالرد على مصادر نيران التنظيمات الإرهابية المسلحة بل ستشمل عمليات ميدانية كاسحة لا تتوقف قبل اجتثاث ما تبقى من الإرهاب المسلح بكل مسمياته وأشكاله».

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