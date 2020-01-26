قتلى وجرحى في هجوم على معسكر للجيش المالي

قال المتحدث باسم الجيش في مالي ديران كوني، إن 19 جندياً قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم على معسكر للجيش في وسط البلاد قبل فجر اليوم الأحد.

ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين.

وتنشط جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين في المنطقة وغالباً ما تنفذ هجمات على الجيش والمدنيين.

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