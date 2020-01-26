الصين: قدرة فيروس كورونا على الانتشار تزداد قوة

قال وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي، اليوم الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع.

وأضاف ما، متحدثاً في إفادة صحفية، أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد، الذي أدى لوفاة 56 شخصاً حتى الآن، محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير معلومة بالنسبة لها.

وكانت وسائل إعلام صينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 56 شخصاً على الأقل بالإضافة إلى إصابة 1975 شخصاً بالمرض، وذلك مع استمرار انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقاً لمفوضية الصحة الوطنية في الصين.

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وأمر إقليم جوانجدونج جنوب الصين جميع السكان بارتداء أقنعة وجه عندما يخرجون من منازلهم، مع استمرار الجهود في مختلف أنحاء البلاد لمنع انتشار الفيروس.