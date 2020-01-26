إسرائيل تشن غارات على غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، موقعين للفصائل الفلسطينية غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وبحسب مصادر محلية فإن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محررة حطين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع بعدد من الصواريخ ،كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقع "الخيل" في منطقة معن بخان يونس .. مشيرة إلى سماع دوي انفجار آخر في المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات.

اقرأ أيضاً...إسرائيل تشن سلسلة غارات على غزة رغم الهدنة