ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 56

أكدت الصين إصابة 1975 شخصاً بفيروس كورونا الجديد، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.
وارتفع عدد الوفيّات جرّاء الفيروس في الصين إلى 54 بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.
ومع هذه الأرقام الجديدة الواردة من هوباي، بؤرة الوباء، يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى الصين إلى 1610 بناءً على الأرقام التي كانت الحكومة المركزيّة نشرتها في وقت سابق.
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وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.
وحذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أنّ الصين تواجه "وضعاً خطراً"، عازياً ذلك إلى "تسارع" انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بـ 54 شخصاً رغم تعزيز الإجراءات المتخذة في سبيل كبحه.
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