كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الإماراتي: اتخذنا الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس، إن بلاده اتخذت كافة الجهات الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول فيروس كورونا للإمارات.

وأكد العويس، اليوم الأحد، خلال ترؤسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني بحضور عدد من الجهات المعنية المختصة، لمناقشة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصول فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا للدولة، ضرورة جاهزية كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع المرض في حال الاشتباه أو التبليغ عن أي حالة ترد للدولة.

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كما شدد العويس، على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، بالإضافة إلى ضرورة نشر الإرشادات اللازمة للجمهور والتأكيد على اتباعها حفاظا على سلامتهم، وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والوقاية من الفيروس.

ورفعت دولة الإمارات حالة الاستعداد للتعامل مع الحالات بشكل احترازي واستباقي عبر منافذ دولة الإمارات وتعميم آليات التعامل الطبي مع المرض من خلال تثقيف الكادر الصحي العامل بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة لمنع وصول المرض وانتشاره بالدولة، وفقًا لوكالة "وام".