كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 قتيلا وفقدان 17 آخرين حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الدفاع المدني بالبرازيل، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وفقد أثر 17 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة منذ يومين، على جنوب شرقي البلاد.

وقامت هيئة الدفاع المدني، بإجلاء 2600 شخص من منازلهم، وكانت قرية "ميناس جيرايس" أكثر المناطق تضررا.

Advertisements

وتلقت منطقة "بيلو هوريزونتي" خلال 24 ساعة فقط، 171.8 ملليمتر من الأمطار، وهو أكبر كمية ليوم واحد منذ أكثر من 100 عام، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية البرازيلية يوم أمس.

ووقعت هذه الكارثة الطبيعية، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لسد التعدين القاتل الذي انهار العام الماضي وخلف قرابة 100 قتيل وفقدان 300 آخرين.