الأعراض والمخاطر.. كل ما تحتاج معرفته عن فيروس كورونا الجديد

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توفي 56 شخصًا على الأقل بسبب فيروس كورونا جديد في الصين في أعقاب تفشي المرض في مدينة ووهان بوسط البلاد، مما أجبر الحكومة على إغلاق أكثر من عشر مدن يبلغ عدد سكانها 56 مليون نسمة.

وتم الإبلاغ عن حوالي 1975 حالة حتى اليوم الأحد، والغالبية العظمى في ووهان والمدن القريبة في مقاطعة هوبي.

وهناك مخاوف متزايدة بشأن انتشار الفيروس حيث يسافر مئات الملايين من الناس لحضور احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة التي بدأت يوم الجمعة.

• ما هو فيروس كورونا؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ( WHO )، فإن الفيروسات التاجية هي مجموعة من الفيروسات التي تسبب مرضًا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الشديدة مثل متلازمة التنفس، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (السارس).

وقد انتقلت هذه الفيروسات في الأصل بين الحيوانات والناس. فالسارس، على سبيل المثال، يُعتقد أنه قد تم نقله من قطط الزباد إلى البشر، بينما سُرِبت السارس من نوع من الإبل إلى البشر.

ينتشر العديد من فيروسات كورونا المعروفة في الحيوانات التي لم تصيب البشر بعد.

ويعد الفيروس التاجي الجديد، الذي حددته السلطات الصينية في 7 يناير والمسمى حاليًا 2019-بالكورونا، سلالة جديدة لم يتم التعرف عليها من قبل في البشر. ولا يُعرف الكثير عنها، على الرغم من تأكيد انتقال العدوى من إنسان لآخر.

• ما هي الاعراض؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل علامات العدوى الحمى، والسعال، وضيق التنفس، وصعوبة التنفس.

وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي ومتلازمة تنفسية حادة شديدة، وفشل كلوي حتى الموت.

وفترة حضانة الفيروس التاجي غير معروفة. فتقول بعض المصادر إن ما يتراوح بين 10، إلى 14 يومًا.

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ويقول بعض الخبراء أنه قد لا يكون قاتلًا مثل الأنواع الأخرى من فيروس كورونا مثل السارس، الذي أودى بحياة حوالي 800 شخص في جميع أنحاء العالم خلال اندلاع 2002-2003 التي نشأت أيضا من الصين.

وتم الإبلاغ عن معظم الحالات في الصين. وقُتل ما لا يقل عن 56 شخصًا، وتم الإبلاغ عن 1372 حالة مؤكدة على الأقل في الصين القارية حتى 25 يناير.

وانتشر الفيروس في العديد من البلدان الآسيوية، وكذلك إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ولا يوجد لقاح للفيروس الجديد حتى الآن.

وقالت وسائل اعلام حكومية إن السلطات الصينية أغلقت ووهان فعليا يوم الخميس، وأوقفت الرحلات الجوية، والقطارات خارج المدينة وأبلغت السكان أنهم لا يستطيعون المغادرة دون سبب خاص.

وأدخلت المطارات في جميع أنحاء العالم تدابير الفرز وتعمل بعض البلدان على إجلاء مواطنيها من ووهان. حسبما ذكرت صحيفة "ذا جاردين".

• من أين نشأ الفيروس؟

لا تزال سلطات الصحة الصينية تحاول تحديد أصل الفيروس، الذي يقولون إنه جاء من سوق للمأكولات البحرية في ووهان حيث تم الاتجار في الحياة البرية بشكل غير قانوني.

وتقول منظمة الصحة العالمية أيضًا إن مصدر الحيوانات يبدو أنه المصدر الرئيسي للفاشية.

قد يكون الثعابين - بما في ذلك الكرايت الصيني والكوبرا - مصدر الفيروس المكتشف حديثًا، وفقًا للعلماء الصينيين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفاشية لا تشكل بعد حالة طوارئ عالمية، وحثت الصين على إبقاء إغلاقها "قصيرًا".