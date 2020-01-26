تقارير: مقتل 19 جنديا وإصابة 5 آخرون إثر هجوم على الجيش في مالي

قُتل 19 جنديًا وأُصيب خمسة آخرون في هجوم على قوات الأمن المالية، اليوم الأحد، في وسط الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش.

وأعلن مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، أن الحادث المميت هز معسكر سوكولو العسكري في وسط البلاد.

ذكرت وكالة فرانس برس، سابقًا، أن 15 ضحية قُتلوا خلال الهجوم من قبل الجهاديين.

ونقلت الوكالة عن أحد النواب المحليين قوله، إن معسكر سوكولو العسكري تم اجتياحه من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح على دراجات نارية.

ووفقًا للنائب، تم التخطيط للاعتداء حيث بدا أن "المهاجمين كانوا يعلمون ماذا يفعلون". وأضاف المصدر، أن الجهاديين أخذوا جميع المعدات العسكرية للمخيم.

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يقع المعسكر الذي تم مهاجمته في منطقة Segou الوسطى التي تنتشر فيها الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة.

تكافح مالي لمواجهة التمرد الإسلامي الذي ابتليت به البلاد منذ عام 2012.

جديربالذكر، أن وكالة الأنباء المالية الرسمية ذكرت يوم الاثنين 13 يناير، أن مسلحين مجهولين قتلوا خمسة أشخاص وجُرحوا ثلاثة آخرون في هجوم شنوه في مدينة كاسا وسط مالى.

وأضاف المصدر، أن وحدة دفاع مالية ردت على المهاجمين وقتلت عشرة من المهاجمين في حين لاذ الآخرون بالفرار، وأضافت انه تم نقل المصابين من قبل الصيادين إلى قرية دوكومبو، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتعاني جمهورية مالى من عمليات ارهابية متواصلة منذ سبع سنوات ويقول مراقبون إن الجيش المالى وقوات برخان الفرنسية وقوات الأمم المتحدة لا زالت تعمل لمواجهة الارهاب فى مالى.