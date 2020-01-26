كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى من الحرس الثوري الإيراني في هجوم بحلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل أكثر من 25 عنصرًا من قوات الحرس الثوري الإيراني، على أطراف مدينة حلب السورية، حسبما كشف قائد عسكري في "الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة للجيش السوري الحر المعارض، أمس السبت.

وشن مقاتلون من المعارضة السورية، هجوم مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرًا بينهم ضابطان من قوات الحرس الثوري الإيراني وإصابة أكثر من 13 آخرين، فضلاً عن تدمير عربة نقل جنود وسيارتين دفع رباعي، على محور جبهة اكثار البذار شمال غرب مدينة حلب".

وتتواصل المعارك في ريف إدلب الشرقي بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة على أطراف مدينة معرة النعمان.

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وسيطرت قوات النظام السوري، على قرية تلمنس شرق مدينة النعمان، ووصل الجيش السوري على أطراف مدينة معرة النعمان لمسافة حوالي 2 كم، وأصبحت الأحياء الشرقية مرصودة نارياً".

كما سيطرت القوات على تلة السوده وقرية معرشمشة شرق المدينة، تصبح جميع أحياء مدينة معرة النعمان والطريق المؤدية إليها ساقطة نارياً.