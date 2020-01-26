كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. الصحة: فترة حضانة كورونا يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن قدرة فيروس كورونا الجديد على الانتشار تتعزز وتتزايد، وأن العدوى قد تستمر في الارتفاع، حيث أُصيب نحو 2000 شخص في الصين و 56 قتيلاً بالمرض.

وقال وزير الصحة الوطنية الصينية، ما شياووى، إن فترة حضانة فيروس كورونا يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يومًا، وأن الفيروس معدي خلال فترة الحضانة، وهو ما لم يحدث مع مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، حسب وكالة رويترز.

وأضاف "ما"، في مؤتمر صحفي مزدحم في اليوم الثاني من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة: "وفقًا للمعلومات السريرية الأخيرة، فإن قدرة الفيروس على الانتشار تبدو أقوى إلى حد ما، معرفة الفيروس محدودة"..

وأوضح "ما"، أن جهود الاحتواء، التي شملت حتى الآن قيود النقل والسفر وإلغاء الأحداث الكبرى، ستتكثف.

تم الإبلاغ عن عدد قليل من الحالات خارج الصين ، بما في ذلك في تايلاند وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا ، مع سباقات الصحة في جميع أنحاء العالم لمنع الوباء.

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تسبب فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا في إثارة الإنذار لأنه لا يزال هناك الكثير من المجهولين المحيطين به ، مثل مدى خطورة ذلك ومدى انتشاره بين الناس.

يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي ، الذي كان قاتلا في بعض الحالات.

كان السارس فيروسًا تاجيًا نشأ في الصين وقتل حوالي 800 شخص على مستوى العالم في عامي 2002 و 2003.

وانتشر الفيروس الذي يعتقد أنه نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين وكان يتم بيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة إلى مدن من بينها بكين وشانجهاي. وسجلت هونج كونج ست حالات مؤكدة.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال اجتماع للمكتب السياسي يوم السبت، إن الصين تواجه "وضعًا خطيرًا".

في يوم الأحد، أعلنت الصين فرض حظر مؤقت على بيع الحيوانات البرية في الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية. ويلقى باللوم على الحيوانات البرية وغالبًا ما تتعرض للصيد الجائر في الأسواق الصينية باعتبارها حاضنات للبكتريا لتتطور وتقفز حاجز الأنواع أمام البشر.