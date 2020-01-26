كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آبي": اليابان تتطلع لإجلاء مواطنيها من ووهان الصينية وسط تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم السلطات اليابانية بالتنسيق مع الصين لإجلاء مواطنيها من المقاطعة الصينية في وسط تفشي فيروس كورونا القاتل، حسبما أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحفيين.

وقال "آبي"، إن الحكومة عملت خلال عطلة نهاية الأسبوع للاتصال بمواطنيها في مقاطعة هوبي وإثبات استعدادهم للمغادرة، كما أوردت وكالة سبوتنيك.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية العامة، أن وزارة الصحة اليابانية أكدت حدوث حالة رابعة من حالات العدوى بفيروس كورونا الصيني.

تم تأكيد حالة المواطن الذي وصل إلى اليابان من ووهان يوم 22 يناير في أيام العطلات، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية العامة.

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وقال التقرير، إن الرجل نقل الى المستشفى في محافظة ايتشي بوسط اليابان وأثبتت إصابته بالفيروس.

وحسب هيئة الإذاعة اليابانية العامة، فإن وزارة الخارجية اليابانية على اتصال بالوزارات الصينية ذات الصلة من أجل ترتيب رحلة مستأجرة إلى ووهان المحجوز لعودة 700 من مواطنيها المفترضين في المنطقة.

ذكرت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مسؤول صحي، أن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بدأ في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد الفتاك.

تم اكتشاف فيروس كورونا الجديد لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر ديسمبر.

منذ ذلك الحين تم تسجيل أكثر من 2000 حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ، وبلغ عدد الوفيات الآن 56 حالة. كما تم تسجيل حالات مؤكدة لفيروس كورونا الجديد في تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وسنغافورة ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وماليزيا وأستراليا وكندا.