كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء أكثر من 200 صياد هواة من طوف جليدي بجزيرة في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن وحدات الطوارئ الروسية أنقذت 217 صيادًا هواة وقعوا في طوف جليدي بالقرب من الساحل الجنوبي لجزيرة سخالين الروسية، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة: "في الساعة 6:30 مساءً [7:30 بتوقيت جرينتش]، تم نقل جميع الصيادين الهواة الذين كانوا بحاجة إلى الإخلاء إلى الشاطئ بواسطة رجال الإنقاذ. ولم يطلب أي من الذين تم إنقاذهم المساعدة الطبية"، مع تحديد أنه تم إنقاذ 217 شخصًا.

وكما ورد، قع الحادث بالقرب من كيب سفوبودني في خليج موردفينوف. تم عزل حوالي 600 من عشاق الصيد على الجليد من الشاطئ بسبب صدع جليدي. غادر بعضهم الطوف الجليدي من تلقاء نفسه، بينما تم نقل الباقين إلى الشاطئ بواسطة رجال الإنقاذ.

تضمنت عملية الإنقاذ 20 شخصًا وأربعة قوارب وحاملة برمائية واحدة Hivus-10.

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جدير بالذكر، أن انهارت طبقة الجليد التي تغطي خليج فويفودا في فلاديفوستوك، حيث سقطت العشرات من السيارات معها إلى مياه المحيط الهادئ الجليدية؛ وتظهر لقطات فيدو السيارات الهابطة تحت الماء والناس يقفون يائسين.

وكما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، يوم الاحد 5 يناير، قال ناشر الفيديو: "لا أعرف، ثلاثون سيارة. أسرعوا! شخص ما لم يعد بحاجة إلى التسرع".

وقالت المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي، إنه تم استلام ما مجموعه 45 تقريرًا عن المركبات الغارقة.