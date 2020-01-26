شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محلي صنعاء يوجه نداء إنساني لإغاثة النازحين من نهم والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 وجهت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء نداء انسانيا لكافة المنظمات الانسانية والاقليمية والمحلية للتدخل السريع للاستجابة الانسانية السريعة للنازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات الى محافظة مأرب والنازحين من مخيم الخانق الذي استهدفته مليشيا الحوثي الانقلابية بالقذائف رغم انه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من 50 كم.

Advertisements واكدت السلطة المحلية في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، حاجة العاجلة الأسر النازحة لخيم الايواء والمساعدات الغذائية والدوائية، لتخفيف معاناتهم في النزوح. ودانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء تعمد مليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الصراع واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد الذي يضم ما يقارب 1500 اسرة نازحة، رغم بعده عن مناطق الصراع، بهدف تعميق المعاناة الانسانية للمواطنين.

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