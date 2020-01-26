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الرياض تعيش أسبوعاً هو الأبرد على الإطلاق

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 يناير 2020

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ، أن العاصمة الرياض تعيش أسبوعاً هو الأبرد على الإطلاق في السنة .

 

وأوضحت الأرصاد أن درجة الحرارة الان في الرياض تسجل العظمى 14 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتصل إلى 4 درجات مئوية.

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وانخفضت درجة الحرارة في الرياض لمستويات قياسية في مثل هذا الوقت من العام، وشهدت البلد برودة شديدة، مع نشاط للرياح السطحية.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن حالة الطقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على الرياض والعديد من المناطق على مستوى المملكة.

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