ليبيا .. الجيش يتقدم غرب سرت ويسيطر على مواقع جديدة

الأحد 26 يناير 2020

أكدت مصادر عسكرية ليبية أن قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها غرب مدينة سرت التي كانت قد حررتها قبل أسابيع، وتمكنت اليوم الأحد من السيطرة على مواقع جديدة .



وقالت غرفة عمليات سرت الكبرى إن ”قوات الجيش أحكمت سيطرتها على عدة بلدات واقعة على الطريق بين سرت وتاورغاء منها قرية زمزم وصولا إلى بلدة أبوقرين“.

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وأضافت الغرفة عبر صفحتها بـ“فيسبوك“ أن ”قوات الجيش أجبرت مسلحي مصراتة المسنودين بعدد من المرتزقة على الفرار من بلدة بوقرين“، مشيرة إلى أن ”قوات الجيش تمكنت من السيطرة على عدة آليات عسكرية تابعة للمليشيات وكذلك أسر عدة أفراد ”.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة أبوقرين تقع على بعد 118 كم شرق مصراتة، وعلى بعد 138 كم غرب سرت، وتقع كذلك على نقطة تقاطع الطريق الساحلي، مع طريق فزان في الجنوب الليبي.