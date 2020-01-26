ارتفاع عدد الغارات الجوية على مواقع وتجمعات المليشيا في العقبة بالجوف إلى 16

الأحد 26 يناير 2020

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 26/كانون الثاني/2020، قصفها مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظة الجوف.



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وذكرت مصادر ميدانية أن التحالف شن سبع غارات جديدة على مواقع وتجمعات المليشيا في منطقة العقبة بخب والشعف، لترتفع حصيلة الغارات في ذات المنطقة إلى 16.

وكانت التحالف هاجم بتسع غارات أهداف للمليشيا في المنطقة التي تشهد مواجهات عنيفة