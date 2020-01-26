شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. مقتل 4 مواطنين بحوادث منفصلة في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 تشهد محافظة إب، وسط اليمن، فوضى أمنية غير مسبوقة، حيث قتل أربعة مواطنين وأصيب آخر في عدد من البلدات بحوادث متفرقة في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن مواطناً يدعى "رضوان صادق عبده ياسر" قتل برصاص مسلحين بمديرية ذي السفال جنوب مدينة إب. كما قتل مواطن وأصيب آخر برصاص مسلح في قرية الكولة بعزلة بني قيس بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب. Advertisements ووفق المصادر فإن المواطن "شهاب أحمد الحاد" قتل وأصيب المواطن وليد النجار برصاص مسلح يدعى "أحمد حديجان". وقتل المواطن "محمد محمد ناجي نشوان" برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال محافظة إب. وفي مدينة إب قتل المواطن "عمر ثابت بابكر" في مدينة إب إثر اشتباكات مسلحة جرت في سوق الظهار، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المدينة. وتأتي هذه الحوادث في ظل اتساع رقعة الجريمة بمختلف مديريات محافظة إب نتيجة الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.

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