2020-01-26 | 14:31
0 مشاهدة
بات برشلونة على أعتاب استعادة خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي غاب عن البارسا خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي أصبح قريبًا من العودة للمشاركة في المباريات، بعد أسبوع من التواجد في برشلونة قادمًا من الدوحة.
وأشارت إلى أن ديمبلي شارك اليوم، في جزء من المران الجماعي وقد يظهر، الأحد المقبل، رفقة برشلونة أمام ليفانتي في الليجا.
وأوضح أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، قد يقرر منح النجم الفرنسي بعض الدقائق ضد ليجانيس، الخميس المقبل، في كأس ملك إسبانيا.
يذكر أن ديمبلي منذ انتقاله إلى برشلونة في صيف 2017 تعرض لثماني إصابات عضلية عطلت مسيرته في "كامب نو".
وأشارت إلى أن ديمبلي شارك اليوم، في جزء من المران الجماعي وقد يظهر، الأحد المقبل، رفقة برشلونة أمام ليفانتي في الليجا.
وأوضح أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، قد يقرر منح النجم الفرنسي بعض الدقائق ضد ليجانيس، الخميس المقبل، في كأس ملك إسبانيا.
يذكر أن ديمبلي منذ انتقاله إلى برشلونة في صيف 2017 تعرض لثماني إصابات عضلية عطلت مسيرته في "كامب نو".
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة على أعتاب استعادة ديمبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.