برشلونة على أعتاب استعادة ديمبلي

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي أصبح قريبًا من العودة للمشاركة في المباريات، بعد أسبوع من التواجد في برشلونة قادمًا من الدوحة.

وأشارت إلى أن ديمبلي شارك اليوم، في جزء من المران الجماعي وقد يظهر، الأحد المقبل، رفقة برشلونة أمام ليفانتي في الليجا.



وأوضح أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، قد يقرر منح النجم الفرنسي بعض الدقائق ضد ليجانيس، الخميس المقبل، في كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن ديمبلي منذ انتقاله إلى برشلونة في صيف 2017 تعرض لثماني إصابات عضلية عطلت مسيرته في "كامب نو".

