بالصور.. انتشال 10 جثث مجهولة الهوية في ايمن الموصل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية في ايمن الموصل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق البحث والإنقاذ (مركز رتل الطوارئ) التابع الى مديرية دفاع مدني نينوى تمكن من انتشال عشر جثث مجهولة الهوية (هياكل عظمية) من منطقة الشهوان والقليعات من ايمن الموصل".



وأضاف البيان أنه "تم تسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية"، مشيرا الى "رفع ٣ رمانات يدوية من مخلفات عصابات داعش الاجرامية بواسطة مفرزة المعالجة التابعة لمديرية دفاع مدني نينوى".

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