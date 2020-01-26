بينهم نزيهة الدليمي وسجاد غازي.. تماثيل برونزية لمشاهير عراقيين

اعلن المدير العام لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة علي عويد، الاحد، عن قرب تنفيذ تماثيل برونزية لمشاهير عراقيين بينهم نزيهة الدليمي أول امرأة تستلم منصب الوزارة في العراق والعالم العربي، وشيخ الصحفيين سجاد الغازي. وقال عويد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني وجه دائرة الفنون بتنفيذ تماثيل نصفية للمبدعين العراقيين وهم عريان السيد خلف، لميعة عباس عمارة، نزيهة الدليمي، ولمياء الكيلاني، وسجاد الغازي".



وأضاف أن "هذا الامر يأتي ضمن مبادرة الوزارة لتخليد وتكريم المبدعين العراقيين الأحياء منهم والأموات"، مشيرا الى أن "آلية تنفيذ هذه التماثيل ستتم بطريقة التنفيذ المباشر من قبل قسم المصاهر الفنية التابع إلى الدائرة وسنشرف ونتابع خطوات العمل لحين انجازه".

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