فوضى في شوارع العراق.. ماذا يحدث هناك؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إحراق لخيام المعتصمين، والدخان يحجب الرؤية والأعيرة النارية تخرق الآذان، وأصوات الاستغاثات تنطلق من مدن عدة، هذا هو المشهد في محافظات العراق، بعد محاولات أجهزة الأمن فض اعتصام المحتجين في ساحات التظاهر ببغداد وكربلاء والبصرة.

في بغداد القوات الأمنية حاولت فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الأسمنتية بوسط بغداد، فوقعت اشتباكات وكر وفر مع المتظاهرين، وأصيب 28 محتجا.

البصرة كانت أكثر اشتعالا، "قوات الصدمة" اقتحمت ساحة الاحتجاج في المدينة فجر السبت، وقامت بحرق عدد من الخيم وتفريق المتظاهرين بالقوة مستخدمة الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقطع متظاهرو محافظة بابل الطريق الدولي بغداد-بابل الرابط بين الحلة وبغداد، فيما قطع المتظاهرون في الديوانية أيضا الطريق السريع الرابط بين الديوانية وبغداد.

مشاهد تعكس غضب وغليان الشارع العراقي ضد التآمر الإيراني، وتؤكد أن الثورة على أذناب الملالي في بلاد الرافدين ما زالت مستمرة.