مقتل 51 مسلحا من طالبان خلال عملية للجيش الأفغاني

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رويترزالأحد 2020/1/26 05:00 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من الجيش الأفغاني - أرشيفية
نفذت القوات الأفغانية عمليات ميدانية ضد حركة طالبان، أسفرت عن مقتل 51 عنصرا وإصابة 13 آخرين، وإلقاء القبض على 6 من عناصرها، في تصعيد يشير إلى الجمود في محادثات السلام.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، الأحد، إن القوات الحكومية شنت 13 هجوما بريا و12 ضربة جوية في 9 أقاليم ضد عناصر حركة طالبان.
من جانبها، تعهدت الحكومة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في تقارير سقوط قتلى بين المدنيين.
وكانت الحركة أعلنت أنها وافقت على تقليص "عملياتها العسكرية" من أجل توفير بيئة آمنة لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وأن المفاوضات مع الولايات المتحدة حددت موعداً لتوقيع الاتفاقية وانسحاب القوات.
وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاماً في أفغانستان، التي كلفت الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار أمريكي ومقتل 2400 من جنودها.
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