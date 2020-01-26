رفض التفاوض مع إيران وانتشار كورونا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الأحد 2020/1/26 04:48 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/1/26 04:48 م بتوقيت أبوظبي نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون.. ترامب يرفض عرض إيران للتفاوض: "شكرا"، وخروقات السراج ومليشياته تهدد فشل مباحثات جنيف، والجيش السوري يوسع عملياته العسكرية في حلب وإدلب، وألمانيا تشتبه في انتماء 550 جنديا بالجيش لليمين المتطرف. Advertisements كما تطالعون أيضا: المقاول المصري الهارب يعترف بفشل دعوته للتظاهر ويعتزل السياسة، وأمريكا تتجه لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية بعد انتشار كورونا. أما في الاقتصاد فتطالعون: "مؤشر إيجابي" اقتصاد الصين وسط عواصف "كورونا"، والأرجنتين والديون.. رحلة السداد الشاقة تقلع قريبا، وصندوق مصر السيادي يدرس عروض استحواذ على بنك الاستثمار العربي. كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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