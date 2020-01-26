مرتضى منصور يعلن ترشحه لمنصب نقيب المحامين في مصر

أعلن رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، المستشار مرتضى منصور، اعتزامه الترشح لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات المنتظره خلال الفترة المقبلة.

وجاء إعلان منصور عن ترشحه لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقبلة في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين ونقلتها بوابة الوفد الإلكترونية اليوم الأحد.

وقال منصور: "برنامجي الانتخابي ببساطة شديدة هو الحفاظ على كرامة المحامين، وأن تكون هناك علاقات متوازنة بين المحامين كافة ومن يتعاملون معهم من رجال القضاء والشرطة والصحفيين".

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وأضاف منصور أنه سيتقدم بأوراق ترشحه الخاصة به كنقيب للمحامين يوم الخميس المقبل، معرباً عن ترحيبه بالمنافسة الشريفة مع النقيب الحالي سامح عاشور أو أي مرشح آخر.

وتابع رئيس نادي الزمالك: "أهدف أن أكون خادمًا للمحامين، كما كنت خادمًا للجمعية العمومية لنادي الزمالك ولأبناء دائرتي الانتخابية".

والخميس الماضي، صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بان انتخابات النقابة العامة ستجرى في الـ 15 من مارس المقبل.

وقال عاشور، خلال اجتماع مجلس النقابة، إن انتخابات نقابة المحامين ستجرى تحت إشراف قضائي للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.