اشار المكتب الإعلامي لوزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في بيان، الى انه "يواصل مجهولون تلفيق ​أخبار​ منسوبة إلى وزيرة العدل على حساب "Twitter" وهمي، تم فتحه لغايات مشبوهة على اسمها، لذا يهم المكتب التوضيح أن لا حساب للوزيرة نجم على التويتر لغاية الآن، فإقتضى التصويب".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لوزيرة العدل نفى ان يكون لديها حساب على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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