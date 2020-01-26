المشنوق: إزددتُ قلقاً على "السنّة" بعدما خرج من بيننا بلطجية يعتدون على الإعلام

قال النائب نهاد المشنوق في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "كنتُ قلقاً على أهلّ السنّة حتى الأمس. إزددتُ قلقاً بعدما رأيتُ شبّيحة يهاجمون مبنى قناة "الجديد" ويحطّمون مدخله، وبعد أن خرج من بيننا بلطجية، معروفو التبعية، يعتدون على وسيلة إعلامية، بعد نجاحهم الباهر أمام منزلي.
الأرجح أنّهم تدرّبوا على يد "حُماة" مجلس الجنوب.
اضاف قائلا "من أرسلهم ليس فيه شيء من اسمه، فلا هو صالح للسمر، ولا هو من أصول تركية، وآخر ليس من الفروع القُرَشية. الحمد لله أنّ الشهيد رفيق الحريري ليس بيننا، حتّى لا يرى ما يُرتكب باسمه".
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