الهيئات الصحية في حاصبيا استعرضت واقع الأمن الصحي بالقضاء وآلية معالجة المشاكل

إستعرضت الهيئات الصحيّة في قضاء حاصبيا، خلال اجتماع دعا إليه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، واقع الأمن الصحي في ​القضاء​، وآليّة معالجة المشاكل الّتي طرأت في ضوء الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة الّتي يمرّ بها ​لبنان​، والّتي انعكست نقصًا متزايدًا في ​الأدوية​ في ​الصيدليات​ والمراكز الصحيّة، وتحديدًا الأدوية الضروريّة لعلاجات ​الأمراض​ المزمنة، ونقصًا في الأدوات الطبيّة والمخبريّة لاسيما المرتبطة منها بحالات الطوارئ.

وقد تمّ التوافق على وجوب قيام لجنة لتعزيز التعاون بين المراكز التابعة ل​وزارة الشؤون الإجتماعية​ والمستوصفات التابعة ل​وزارة الصحة العامة​، وتوزيع الأدوار وتأمين الأدوية الضروريّة بإشراف طبيبة القضاء الدكتورة ندى حمد.

في ختام اللقاء، أكّد الخليل "حرصه على متابعة كلّ ما له علاقة بالأمن الصحي، الّذي يقوم على التعاضد الإجتماعي وترتيب الأولويّات وتحمل كلّ مسؤول لمسؤوليّاته أكثر من أي وقت، لمساعدة الناس على الصمود في ظلّ الظروف الإستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان".