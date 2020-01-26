شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ علي دعموش، في احتفال تأبيني ب​حارة صيدا​، على أن "نجاح ​الحكومة​ الجديدة نجاح لجميع اللبنانيين، وحزب الله كان ​حريصا​ على تشكيلها في أسرع وقت لمنع انهيار البلد وإنقاذه"، داعياً إلى "تقديم التسهيلات للحكومة المؤلفة من اختصاصيين، والتي عليها أن تبادر إلى معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية وغيرها من المواضيع الملحة التي تهم الوطن والمواطن"، لافتاً الى انه "من غير المنطق الحكم على هذه الحكومة قبل النظر إلى أدائها، لذا علينا إعطاؤها الفرصة قبل أن نصدر الحكم عليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر دعموش: لتسهيل عمل الحكومة وإعطاؤها الفرصة قبل اصدار الحكم عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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