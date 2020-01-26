خارجية الوفاق الليبية: قوات حفتر تخرق نظام وقف إطلاق النار

اتهمت ​وزارة الخارجية​ في ​حكومة​ الوفاق الليبية، في بيان، ​الجيش الوطني​ الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، بـ"خرق نظام وقف ​إطلاق النار​ "مجددا"، وشن هجوم في منطقة أبو قرين جنوب ​مصراتة​، وقصف طريق في العاصمة ​طرابلس​". إضغط للمزيد

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