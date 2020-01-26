تسجيل رابع إصابة بفيروس "كورونا" في اليابان

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون ​اليابان​ية عن وزارة الصحة إعلانها أنّ "اليابان سجّلت رابع حالة إصابة بعدوى فيروس "كورونا"، الّذي ظهر في ​الصين​.

وأوضحت أنّ "الحالة لشخص مقيم في مدينة ووهان الصينية في الأربعينيات من عمره، وأنّه وصل إلى اليابان يوم 22 كانون الثاني لقضاء عطلة"، لافتةً إلى أنّ "الرجل نُقل إلى مستشفى في مقاطعة آيتشي بوسط اليابان، وأثبتت الفحوص إصابته بالفيروس".

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت يوم أمس السبت، تسجيل ثالث حالة من الإصابة بهذا المرض، وتعرّضت له امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش في ووهان، المدينة الصينية الّتي تُعتبر مركز تفشّي المرض.