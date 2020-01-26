بومبيو: يتهم مراسلة الإذاعة الوطنية بالكذب وخرق القواعد الأساسية للصحافة

اتهم وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، ماري لويس كيلي، المراسلة لمحطة الإذاعة الوطنية بـ"الكذب وخرق القواعد الأساسية للصحافة واللياقة، بعد أن قالت إن بومبيو سبها مراراً بعد ​مقابلة​ اتسمت بالحدة"، موضحاً انها "كذبت عليه مرتين، الأولى عند التجهيز للمقابلة، ثم كذبت عليه مرة أخرى عند الاتفاق على إجراء حوار معها بعد المقابلة، ليس للنشر"، مشيراً الى ان"​الصحافة​ أصبحت غير متوازنة في سعيها لإيذاء الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وإدارته، وليس غريبا ألا يثق الشعب الأميركي في كثيرين من العاملين في وسائل الإعلام عندما يظهرون بشكل مستمر أجندتهم وعدم أمانتهم".

هذا ويتركز الخلاف حول فحوى مقابلة أجرتها كيلي مع بومبيو سألته خلالها عن ​أوكرانيا​ وسفيرة ​الولايات المتحدة​ في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، التي أقالها ترامب في أيار الماضي.