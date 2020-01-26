الأمم المتحدة تتهم الدول الداعمة لقوى النزاع الليبي بخرق حظر التسليح

أعلنت بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​ في بيان، انه "على مدار الأيام العشرة الماضية شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية، في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد، لتزويد القوى بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين"، مشيرةً الى ان "هذه الانتهاكات المستمرة تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال، وتساهم بإحداث خرق الحظر المفروض على التسليح، بعد أن وافقت تلك الدول على تعزيزه قبل أسبوع خلال اجتماع قمة برلين".

هذا وكانت دول عديدة تدعم "القوى المتحاربة" في ليبيا قد اتفقت خلال قمة برلين، التي استضافتها ​ألمانيا​ والأمم المتحدة يوم الأحد الماضي، على دفع القوى المتحاربة إلى تطبيق وقف دائم ل​إطلاق النار​ واحترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.