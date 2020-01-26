اردوغان وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية وتبون كان في استقباله

وصل الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، إلى ​الجزائر​، في إطار زيارته الرسميّة إلى البلاد، تلبيةً لدعوة نظيره ​عبد المجيد تبون​.

وكان في استقباله في مطار "هواري بومدين" الدولي بالعاصمة الجزائر، عدد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم تبون.

وشهد المطار حفل استقبال رسمي بمناسبة قدوم اردوغان والوفد المرافق له، حيث تمّ عزف نشيدي البلدين. وعقب مراسم الاستقبال، تبادل الرئيسان أطراف الحديث.

يُرافق اردوغان في زيارته للجزائر، عقيلته أمينة، وزير الخارجية ​مولود جاويش أوغلو​، وزير الدفاع ​خلوصي أكار​، وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ​إبراهيم قالن​.