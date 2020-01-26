مقتل 15 شخصا في هجوم مسلح في مالي

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري مالي، إعلانه "مقتل 15 عسكريًّا ماليًّا على الأقل في معسكر سوكولو خلال هجوم شنّه إرهابيّون".

وكان قد ذكر ​الجيش المالي​ أنّ "يوم 23 كانون الثاني، كان يومًا قاسيًا على ​القوات المسلحة​ وسط البلاد"، موضحًا أنّ "هجومًا استهدف وحدة من الجيش في بلدة ديونجان على بعد 52 كيلومتر من كورو، خلّف 7 قتلى. وفي اليوم نفسه، قُتل 3 جنود في بوري عقب هجوم مسلّح، وقتل جندي آخر في بولكسي بسبب ​عبوة ناسفة​".

ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفّذها مسلّحون ينتمون إلى تنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين"، الّذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012.