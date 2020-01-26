الصحة اليابانية تؤكد رابع حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا"، مشيرةً الى ان "الحالة المؤكدة سجلت لدى مواطن مقيم في مدينة ووهان الصينية ويبلغ من العمر 40 سنة، وقد وصل إلى اليابان في 22 كانون الثاني الحالي، وادخل المصاب بالفيروس إلى مستشفى بمقاطعة آيتشي، وسط البلاد حيث تجري متابعة حالته الصحية".
وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد اعلن في وقت سابق سلطات بلاده ستقوم بإجلاء المواطنين اليابانيين من مدينة ووهان الصينية، إذا ما أبدوا رغبتهم في مغادرة المدينة.
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