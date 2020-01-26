حركة المرور كثيفة على طريق عام ضهر البيدر بسبب توافد المواطنين للهو بالثلج

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن ​حركة المرور​ كثيفة على طريق عام ​ضهر البيدر​ بسبب توافد المواطنين للهو ب​الثلج​، وعناصر من ​مفرزة سير زحلة​ تعمل على تسهيل السير في المحلة. إضغط للمزيد

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