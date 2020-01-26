النشرة: ثلاثة جرحى نتيجة إطلاق نار خلال إشكال في بلدة بزال

عَلِمت "النشرة" أنّ "إشكالًا تجدّد في بلدة بزال بين "آل ح" و"آل ض"، على خلفيّة فتح قهوة في البلدة، وقد أقدم أحد الأشخاص من "آل ض" على ​إطلاق النار​ باتجاه القهوة بعد فتحها، ما أدّى إلى سقوط ثلاثة جرحى من أبناء البلدة".

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