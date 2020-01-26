إصابة ثالثة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة









اسماء السيد - لوس انجليس: أكدت السلطات الصحية في كاليفورنيا الأحد وجود إصابة ثالثة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة في مقاطعة أورنج في الولاية كاليفورنيا، لرجل سافر إلى مدينة ووهان الصينية مركز الوباء، وفق ما ذكرت السلطات الصحية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في مقاطعة أورنج أن الشخص المصاب هو مسافر قادم من ووهان في وسط الصين وهي مصدر وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى حتى الآن بحياة 56 شخصاً وأصاب ألفي شخص.

وأكدت مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها أن التحاليل الطبية للمريض أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجدّ. وقد وُضع في غرفة معزولة في مستشفى محلي وحالته غير خطيرة.

وقالت هيئة الرعاية الصحية "ليس هناك من دليل على أن عدوى من شخص إلى آخر حصلت في مقاطعة أورنج. خطر الانتقال المحلي لا يزال حتى الآن ضئيلاً".

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ولم تُعطَ أي تفاصيل حول كيفية وصول الشخص إلى الولايات المتحدة ولا حول هويته.

والمصابان الآخران في الولايات المتحدة هما امرأة في الستينات من العمر عادت من ووهان في 13 كانون الثاني/يناير وتقطن في شيكاغو ورجل ثلاثيني من ولاية واشنطن زار أيضاً المدينة الصينية مؤخراً.

وأعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها ستنظّم عملية إجلاء موظفيها الدبلوماسيين ورعاياها العالقين في ووهان، جراء العزل الذي تخضع له المدينة.

وسجلت إصابات بالفيروس في أوروبا وأستراليا رغم تعزيز الاجراءات لمحاولة منع تفشي المرض. وأُعلن عن الاشتباه بإصابة شخص في كندا.