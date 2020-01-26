شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يجدد مطالبته للحكومة بتقديم قانون بفصل الشهر العقارى عن العدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مطالبته للحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بفصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم: "نظرا للتعديل الوزارى ارجأنا الموعد الذى وضعناه للحكومة وهو 15 يوما لإعداده، وقد مضت الـ 15 يوما، وعلى الحكومة أن تسارع بتقديمه".
وأضاف رئيس البرلمان: "إذا تأخرت الحكومة فى تقديم مشروع القانون سيضطر البرلمان إلى دعوة اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشة ما لديها من مشروع قانون".
وكان الدكتور على عبد العال طلب خلال جلسة 8 ديسمبر من وزير شئون مجلس النواب أن يقدم تقريرا تفصيليا للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل"، متابعا: "أمام الحكومة 15 يوما وإذا لم تتقدم بمشروع قانون سيناقش المجلس ما لديه من مشروع قانون.
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