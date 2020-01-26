نشرت عبارة “في بلادي ظلموني”.. هل تعرضت أبو فارس لمؤامرة من جامعة التايكواندو؟

فندت فاطمة أبو فارس، البطلة المغربية الشابة في رياضة التايكواندو، وأحسن رياضية مغربية العام قبل الماضي، رواية الجامعة الملكية المغربية للتايكاوندو، والتي أرجعت سبب عدم اختيار اسمها للمشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة إلى تعرضها للإصابة.

هذا التفنيد، جاء من خلال صورة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، كتبت فيها عبارة ” في بلادي ظلموني”، ما يعزز فرضية تعرض البطلة لـ” الظلم” من الجامعة، كما يعزز أيضا فرضية تعرضها لـ” مؤامرة”، كما يشير إلى ذلك مقربين من البطلة.

وحسب “مرصد الرياضة المغربية”، الذي تابع الندوة الصحفية الأخيرة لجامعة التايكواندو، فإن إقصاء فاطمة أبو فارس، لم يشكل فقط صدمة للبطلة، التي عبرت عن شعورها بعبارة ” في بلادي ظلموني”، بل صدمت أيضا مدربها عبد النبي سعودي، الذي استسلم للدموع مباشرة بعد الندوة الصحفية.

جدير ذكره، أن أبو فارس، تعتبر من بين أبرز البطلات المغربيات في هذه الرياضة، وكانت قد تصدرت العناوين بعد أن فازت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين، وهي الميدالية الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة المغربية.